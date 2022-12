Eccellenza: polveri bagnate tra San Sisto e C4

Squadra in casa

Squadra in casa San Sisto

SAN SISTO: De Marco, Cardoni (Barbarossa), Fiorucci (Siena), Benda, Stella, Salvucci, Bagnolo, Cerboni, Russo, Verrilli (Mancini), M. Tempesta. Allenatore: Valentini

C4: Lori, Tortoioli, Benedetti, Doko, Mattia, Moracci, Lanzi, Kwateng (Battistelli), V. Tempesta, Cavitolo, Settimi (Giabbecucci). Allenatore: Manni

ARBITRO: Vitali di Perugia

Finisce senza gol la sfida tra San Sisto e C4. Le due squadre ci hanno provato sino al termine, non trovando però il guizzo giusto per sbloccare il match. L'occasione più ghiotta capita alla C4 nel primo tempo, ma il tiro di Cavitolo viene salvato dai difensori locali sulla linea di porta. Nella ripresa, il San Sisto ci prova con Tempesta e Russo, ma Lori si oppone in entrambi i casi. Così le squadre si trascinano fino al termine, con la partita che termina 0-0.