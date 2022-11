Eccellenza: polveri bagnate tra Pontevalleceppi e C4

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Monacelli (Casciari), Giuliacci, Mattia, Dyrma, Dolcini, Bernardini, Procacci, Puletti, Buonavolontà (Mancini), Urbanelli. Allenatore: Polverini.

C4: Lori, Zichella, Doko, Moracci, Benedetti, Lanzi, Mattia, Fattorini (Tempesta), Valori, Campagnacci, Giabbecucci (Cavitolo). Allenatore: Bicerna

ARBITRO: Vitali di Perugia

Nessun gol e un punto a testa nella sfida tra Pontevalleceppi e C4. Un pareggio che muove la classifica di entrambe le formazioni, ora distanti due punti nel campionato di Eccellenza. La C4 inizia con il piglio giusto, impegnando a più riprese Biscarini senza però trovare il guizzo giusto per andare in vantaggio. Partita che si attesta alla stessa maniera nel secondo tempo, con le uniche azioni pericolose di Urbanelli e Lanzi che, però, non si concretizzano in gol. Finisce 0-0.