Eccellenza: poker e primato per il San Sisto

SAN SISTO: De Marco, Cardoni (Barbarossa), Benda, Siena, Ceccomori, Mancini (Cerbini), Cerboni, Salvucci, Verrilli (Marcaccioli), Battelini (Milletti), Tempesta (Fiorindi). Allenatore: Valentini

ATLETICO BMG: Costantini, Mechetti, Fapperdue, Pipoli, Angeli, Aloisi (Hysenaj), Obodo, Feltre (Venturi), Monesi (Francescangeli), Passaquieti, Sciacca. Allenatore: Proietti

ARBITRO: Nykolyn di Gubbio

RETI: 26’pt Verrilli, 30’pt e 29’st Mancini, 9’st Sciacca, 45’st Fiorindi

Poker e primato in classifica mantenuto per il San Sisto, che supera per 4-1 l'Atletico Bmg. I padroni di casa sbloccano il match intorno alla mezz'ora di gioco con Verrilli, capaci poi di dare subito un primo sprint con il raddoppio di Mancini. Nella ripresa, Sciacca accorcia le distanze per gli ospiti prima dei colpi finali di Mancini (doppietta personale) e Fiorindi, che al novantesimo va a decretare il 4-1 finale.