Eccellenza: poker della Nestor al Cannara

NESTOR: Pallotta, Lanzi, Vestrelli, D’Ambrosio, Mechetti, Ciurnelli, Faraghini, Fastellini, Sisani, El Madouni (Del Sante). Allenatore: Di Loreto

CANNARA: Ubirti, Bocci, Belloni, Camilletti, Di Mambro, Ravanelli M., Ricciolini, Vitaloni, Perri, Raccichini, Frustini. Allenatore: Caporali

Arbitro: Borello di Nichelino

Reti: 15’ st Raccichini, 21’ st Fastellini, 22’ st e 25’ st Del Sante, 41’ st D’Ambrosio

Nello scontro diretto in chiave salvezza, la Nestor cala il poker in casa contro il Cannara, superando gli avversari per 4-1. Succede tutto nella ripresa. Ospiti in vantaggio con Raccichini. Poi i padroni di casa rispondono con Fastellini, la doppietta di uno scatenato Del Sante e il gol di D'Ambrosio che fissa il risultato finale. La squadra di mister Di Loreto sale a quota 23 punti in zona playout, mentre il Cannara resta penultimo a 15 punti.