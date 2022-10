Eccellenza: poker dell'Atletico Bmg all'Olympia Thyrus

ATLETICO BMG: Cupi, M.Angeli (Hysenaj), Monesi (Selimi), Feltre (Seghetta), Pipoli, Fapperdue, Aloisi (Passaquieti), Francescangeli, Gesuele, Obodo, Sciacca (Mechetti). Allenatore: Proietti

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola (Peschiaroli), Dita, Bordoni (Grassi), Giubilei, De Vivo, Poggi (Giordano), A. Federici, Paoletti (N. Sugoni), Agostini, Fabri (Cruciani). Allenatore: M. Sugoni

ARBITRO: Mancini di Foligno

RETI: 4' pt Gesuele, 28' pt e 26' st Sciacca, 6' st Obodo, 31' pt autogol Fapperdue, 44' st Grassi.

Quattro reti dell'Atletico Bmg all'Olympia Thyrus nel 4-2 maturato al "Romoli", con i padroni di casa che agguantano così gli ospiti in classifica. Dopo quattro minuti, Gesuele impatta su corner calciato da Obodo per il vantaggio. Sciacca raddoppia ma un autogol di Fapperdue riapre il match prima dell'intervallo. Nella ripresa ancora Sciacca (doppietta personale) e Obodo allungano per l'Atletico Bmg, con l'ultimo squillo di Grassi per gli ospiti ma non basta. Vince la squadra di mister Proietti.