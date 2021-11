Eccellenza: poker del Ventinella alla San Marco Juventina nell'anticipo del sabato

VENTINELLA: Miccio, Morucci, Timbri, Ceccarelli (Catoric), Pinazza (Nucci), Checchi, Petti, Mariani, Favaroni (Cardinali), Spiaggia (Sheji), De Luca (Pici). (A disposizione: Longetti, Bigarini, Marchesini, Catani). Allenatore: Bisello Ragno

SAN MARCO JUVENTINA: Righi, Petrini, Schiavoni (Fortuna), Altieri (De Rosa), De Souza (Yamache), Scortecci, Salvatori, Andreoli, Ndiay, Pici (Toure), Fagioli (Pierassa). (A disposizione: Scopetani, Gonzalez, Broccolini, Melloni). Allenatore: Fabrizi

ARBITRO: Cannizzaro di Foligno

RETI: 6' pt Favaroni, 23' pt Petti, 40' pt De Luca, 27' st Sheji

Poker del Ventinella alla San Marco Juventina nell'anticipo del sabato. La capolista del girone A di Promozione riprende la sua marcia dopo il pareggio contro la Pievese e, in attesa dei risultati di oggi, si riporta a sei lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. Non c'è stata partita tra le due squadre, con il Ventinella capace di calare il tris già nella prima frazione. Dopo sei minuti, Favaroni da calcio d'angolo schiaccia la palla di teta in porta per il primo vantaggio. Prima della mezz'ora, ecco giungere puntuale il raddoppio. Morucci verticalizza per Petti che supera Righi. Qualche minuto prima dell'intervallo, colpo del ko inferto dal Ventinella con De Luca, lanciato in porta da Petti. Nella ripresa, spazio al poker griffato dal neo entrato Sheji, veloce a chiudere un rapido contropiede costruito dai compagni. Quattro gol e primato blindato per il Ventinella.