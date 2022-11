Eccellenza: poker del San Sisto al Cannara

SAN SISTO: De Marco, Scarabattoli (Sangare), Stella, Benda, Fiorucci (Cecccomori ), Milletti, Cerboni, Fiorindi (Tempesta), Bagnolo (Mancini), Russo, Verrilli (Salvucci). Allenatore: Valentini

CANNARA: Bazzucchi, Bocci 6 (Angelucci), Belloni (Felici), G. Camilletti, Di Mambro (Dedja), Ravanelli, Vitaloni (Camilletti), De Sanctis, Della Vedova, Raccichini, Frustini. Allenatore: Caporali

ARBITRO: Temperoni di Terni

RETI: 32’ pt Verrilli, 30’ st (rig.) e 50’ st Russo, 47’ st Salvucci

Insieme a Ellera e Sansepolcro, in cima alla classifica del campionato di Eccellenza c'è il San Sisto, uscito con i tre punti dal campo dopo il poker rifilato al Cannara. Nel primo tempo, l'unico squillo è il gol del vantaggio di Verrilli. Nella ripresa, a quindici minuti dal novantesimo i padroni di casa si scatenano raddoppiando con Russo su calcio di rigore, e trovando l'allungo decisivo in piena zona Cesarini con Salvucci e la doppietta di Russo a pochi secondi dal termine. Finisce 4-0 per il San Sisto.