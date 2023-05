Calcio, Eccellenza Playout: Castiglione del Lago aspetta la Nestor per l’ultimo atto

La Nestor ha sconfitto il Ventinella nella gara di playout della settimana scorsa, con il Castiglione del Lago virtualmente salvo, ma la retrocessione dalla D all’Eccellenza del Trestina ha cambiato i programmi: così, Castiglione del Lago e Nestor si affrontano domani in casa dei lacustri per l’ultimo atto degli spareggi per la permanenza in categoria, con i padroni di casa che hanno a disposizione due risultati su tre, mentre gli ospiti devono necessariamente trovare la vittoria per evitare la retrocessione. Sfida ad alta tensione da dento o fuori, epilogo di una stagione che ha vissuto momenti brillanti contrapposti ad altri più opachi per entrambe le squadre.

In caso di parità al termine dei 90 minuti, si procede ai tempi supplementari; qualora persistesse la parità al 120', non sono previsti i rigori, la vittoria andrebbe ai padroni di casa in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season.

Questo il programma, in campo alle ore 16 a Castiglione del Lago:

Castiglione del Lago – Nestor