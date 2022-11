Eccellenza: pirotecnico 4-4 tra C4 e Sansepolcro

Squadra in casa

Squadra in casa C4

C4: Lori, Zichella, Doko, Moracci, Benedetti, Lanzi, Mattia, Giabbecucci (Francioni), Valori (Tempesta), Campagnacci (Fornetti), Cavitolo (Rossi). Allenatore: Bicerna

SANSEPOLCRO: Patata (Mariangioli), Beers, Burzigotti, Nuti, Del Siena (Gennaioli), Croce, Braccini, Locchi (Brizzi), Priorelli (Arcaleni), Mariotti; Boriosi (Quadroni). Allenatore: Armillei

ARBITRO: Ciorba di Perugia

RETI: 7′ pt Nuti, 8′ e 14′ pt Campagnacci, 20’ e 47’ pt Giabbecucci, 23’ st Brizzi, 47’ st Mariotti, 49’ st Brizzi

Pirotecnico e rocambolesco 4-4 tra la C4 e il Sansepolcro. con gli ospiti capaci di rimontare uno svantaggio di tre gol nella ripresa. Al settimo, Nuti sblocca la contesa su azione di corner. Tempo un minuto e Campagnacci annulla il vantaggio ospite pareggiando la contesa. Ancora Campagnacci per il sorpasso e la doppietta personale. La C4 dilaga con Giabbecucci, che con due gol consegna il massimo vantaggio dei padroni di casa avanti all'inizio della ripresa di tre lunghezze. Nel secondo tempo, però, il Sansepolcro effettua un'incredibile rimonta. Brizzi accorcia le distanze. In piena zona Cesarini, Mariotti segna e Brizzi (doppietta) firma il 4-4 finale. Sansepolcro sempre in vetta insieme all'Ellera.