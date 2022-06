Eccellenza: Pierotti all'Angelana

Sarà Luca Pierotti l'allenatore dell'Angelana nel prossimo campionato di Eccellenza. Per l'ex mister del Tiferno nuova avventura in giallorosso, con Giancarlo Mancinelli come direttore sportivo.

"L'Asd Angelana 1930 è lieta di comunicare il nome del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo in vista della stagione 2022-23. A guidare la squadra, che prenderà parte al campionato di Eccellenza, sarà Luca Pierotti, classe 1997, tecnico eugubino con un passato fatto di oltre 90 presenze da calciatore in Serie B con le maglie di Salernitana e Catanzaro, oltre 250 in Serie C e un finale di carriera in D a Bisceglie e Bastia (circa 60 presenze). Da allenatore, Pierotti ha iniziato il suo percorso nello staff di Beppe Magi al Bassano per poi rientrare in Umbria e sedersi sulle panchine di Gualdo Casacastalda, Lama e Trestina, che ha condotto a un passo dai play-off nell'ultimo torneo di Serie D. Nel ruolo di diesse la scelta è ricaduta su un profilo assai navigato, quello di Giancarlo Mancinelli, folignate, con una carriera di lungo corso in tante piazze della regione e numerosi campionati vinti, oltre che proficue esperienze anche come osservatore nel calcio professionistico. Dopo l'esperienza dell'ultima stagione a Foligno, conclusa nel mese di gennaio, Mancinelli ha accettato la proposta dell'Angelana, pronto a mettere a disposizione tutte le proprie conoscenze".