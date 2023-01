Eccellenza: Peppoloni risponde a D'Urso, tra Foligno e Castiglione del Lago è 1-1

FOLIGNO: Gil de Oliveira, Bocci, Masci (Massa), Dell’Orso, Giannò, Brunetti (Peppoloni), Abbate, Piermarini, Caruso, Bacchi (La Grutta), Fondi. Allenatore: Cotroneo

CASTIGLIONE DEL LAGO: Venè, Patrignani, Lignani, Vignati, Russo, Osakwe (N. Galeotti), Mennini, Dida, Bura, D’Urso, Boriosi (Tepshi). Allenatore: Riberti

ARBITRO: Leoni di Pisa

RETI: 23′ st D’Urso, 26′ st (rig.) Peppoloni

Finisce in pareggio lo scontro in zona playout tra il Foligno e il Castiglione del Lago. Un punto che muove la classifica di entrambe le formazioni ma che non fa uscire nessuna delle due dalla zona calda di classifica. Al "Blasone", succede tutto nella ripresa nel giro di tre minuti d'orologio. Nel primo tempo, invece, Boriosi servito da Dida colpisce la traversa. Inizia il secondo tempo, e gli ospiti trovano il vantaggio con D'Urso, bravo a dribblare diversi avversari e a depositare la palla in fondo alla rete. Tempo tre minuti, però, e il Foligno trova subito il pari. Peppoloni viene steso in area da Vignati, l'arbitro Leoni concede calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Peppoloni che firma il pareggio. Finisce 1-1.