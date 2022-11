Eccellenza: Peppoloni al novantesimo fa esultare il Foligno

NESTOR: Palanca, Farinelli, Terrani, Vestrelli (Ajdini), Ceccarelli, Minelli, Pieroni, D?Ambrosio (Sisani M.), Regnicoli, Sisani D., Fastellini. Allenatore: Caporali

FOLIGNO: Ceccarelli, Dell?Orso, De Simoni, Cicatiello (Peppoloni), Bocci, Abbate, Giannò (La Grutta), Piermarini, Pucci (Dieng), Bacchi (Massa), Caruso. Allenatore: Cotroneo

Arbitro: Anelli di Terni

Reti: 22? pt (rig.) Caruso, 32? pt Fastellini, 45? pt Regnicoli, 4? st Pucci, 45? st Peppoloni

Al debutto con l'inedita maglia rosa, il Foligno esce con i tre punti da una rocambolesca trasferta sul campo della Nestor. Al novantesimo Peppoloni, entrato nella ripresa, fa esultare così i falchi, che toccano quota venti punti in campionato aggredendo le zone alte. Stop, invece, per la Nestor, che resta in penultima posizione con undici punti. Dopo venti minuti, Anelli decreta un calcio di rigore agli ospiti per fallo di mano in area. Dal dischetto va Caruso che sblocca il match. La Nestor, però, si rimette in carreggiata con Fastellini, bravo a griffare il gol del pari. Qualche istante prima dell'intervallo, i padroni di casa trovano addirittura il gol del sorpasso con Fastellini. Nella ripresa, invece, il Foligno entra col piglio di chi vuole rimontare lo svantaggio. Dopo quattro minuti Pucci pareggia su azione di contropiede. Regnicoli colpisce il palo mentre al novantesimo Peppoloni, su assist di Massa, firma il gol che decide la sfida.