Eccellenza: pari spettacolo nell'amichevole tra Lama e Trestina

LAMA: Sodani, Palla, Volpi, Bernicchi, Mambrini, Grezzana, Piras, Bruschi, Bartolucci, Bartoccini, Landi. (A disposizione: Sonagli, Cappellacci, Ferri, Marinelli, Oscari, Valenti, Petricci, Mariotti, D'Alessandro). Allenatore: Vicarelli

TRESTINA: Tozaj, Della Spoletina, Bologna, Grea, Cenerini, Ceccuzzi, Brunetti, Barbarossa, Mariucci, Belli, Bazzoffia. (A disposizione: Montanari, Convito, Magalotti, Ceccagnoli, Bucci, Sirci, Gramaccia, Brevi, Morlandi). Allenatore: Marmorini

ARBITRO: Mykhallo

RETI: 9'pt Bologna (T), 27'pt Belli (T), 33'pt (rig.) e 28'st Bartoccini (L), 14'st Landi (L), 43'st Brevi (T)

Sei gol e tanto spettacolo nel 3-3 finale tra Lama e Trestina in amichevole. Dopo nove minuti il neo acquisto Bologna sblocca il match in favore del Trestina, con i bianconeri a raddoppiare con Belli. Prima dell'intervallo, Bartoccini accorcia le distanze per il Lama su calcio di rigore. Nella ripresa, altri due gol e sorpasso per la squadra di mister Vicarelli grazie al pareggio di Landi e alla doppietta di Bartoccini. Nel finale, Brevi firma il pareggio.