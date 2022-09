Eccellenza: pari a reti bianche tra Nestor e Olympia Thyrus

NESTOR: Palanca, Gianangeli (Farinelli), Ceccarelli, Ciurnelli, Terrani (Zauli), D'Ambrosio, Sisani D., Sisani M., Faraghini, Regnicoli (Vestrelli), Fastellini. Allenatore: Caporali

OLYMPIA THYRUS: Romanini, Kola, Giubilei (Giordano), Mencarino, Dita, Federici, Agostini, Grassi (Bordoni), Poggi (Cruciani), N. Sugoni (De Vivo), Paoletti. Allenatore: M. Sugoni

ARBITRO: Kandli di Foligno

Pali ed errori nello 0-0 tra Nestor e Olympia Thyrus. Le due squadre hanno dato vita a un match equilibrato, dove solo i legni hanno fermato i padroni di casa in occasione di azioni pericolose. Dopo un primo tempo senza sussulti, nella ripresa il palo respinge una conclusione di Fastellini. Ancora l'attaccante locale, in pieno recupero, si rende protagonista del match venendo steso in area dai difensori avversari. Kandli fischia calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Fastellini batte Romanini ma ancora una volta il palo gli nega la gioia del gol. Finisce in un pari senza reti.