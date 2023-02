Eccellenza: pareggio "stretto" tra Cannara e C4

CANNARA: Ubirti, Bocci (Cardoso), Belloni, Felici, Di Mambro, M. Ravanelli, Ricciolini (Della Vedova), Vitaloni, Perri, Raccichini, Frustini. Alleantore: Caporali

C4: Lori, Tortoioli, Benedetti, Matarazzi, Mattia, Moracci, Battistelli (Zichella), Lanzi (Cavitolo), Tempesta (Francioni), Settimi, Kwateng (Campagnacci). Allenatore: Manni

Arbitro: Fanelli di Perugia

Pareggio senza reti tra Cannara e C4. Un punto che muove la classifica ma che interrompe la striscia aperta della C4, ancora in zona playoff, mentre non schioda dal penultimo posto i padroni di casa, con la zona playout ora distante quattro punti. L'occasione gol nel primo tempo capita a Tempesta, che non riesce a segnare. Nella ripresa, il Cannara prova. a farsi vedere con Lori impensierito in diverse circostanze. Altre occasioni ma la sfida non si schioda. Finisce 0-0.