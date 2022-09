Eccellenza: pareggio senza reti tra Atletico Bmg e Sansepolcro

ATLETICO BMG: Cupi, M. Angeli (Alabastri), Monesi, González (Obodo), Fapperdue, Pipoli, Venturi (Seghetta), De Santis, Gesuele, Mignone, Hysenaj (Mattioli). Allenatore: Proietti

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Beers, Pedrelli, Arcaleni, Nuti, Burzigotti, Quadroni, Locchi (Priorelli), Boriosi (S. Braccini), Brizzi (Gennaioli), Mariotti. Allenatore: Armillei.

ARBITRO: Ciorba di Perugia

Primo punto in campionato per l'Atletico Bmg, arrivato al termine dello 0-0 maturato in campo contro il Sansepolcro. La squadra di Proietti, così, ha mosso la propria classifica in un match dove Gesuele dopo la mezz'ora di gioco si vede respingere dalla traversa una conclusione destinata in fondo alla rete. Cupi, invece, riesce a respingere i tentativi ospiti per tutta la prima frazione. Nella ripresa, l'equilibrio del match non cambia fino al triplice fischio finale.