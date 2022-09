Eccellenza: pareggio senza gol tra C4 e Narnese

C4: Pallotta, Tempesta (Piantoni), Doko, Moracci, Benedetti, Lanzi, Mattia, Fattorini, Giabbecucci, Francioni (Campagnacci), Valori (Battistelli). Allenatore: Bicerna

NARNESE: Mazzoni, Brevi, Ponti, Annibaldi, Grifoni, Mora, Filipponi (Silveri), Colangelo (Cori), Perotti (Falanga), Quondam (Rocchi), Tramontano (Pigazzini). Allenatore: Sabatini

ARBITRO: Mammoli di Perugia

Finisce senza reti il big match del sabato nel campionato di Eccellenza tra la C4 e la Narnese. Nella prima frazione, la Narnese prova a trovare la via del gol ma Pallotta devia le conclusioni degli ospiti. La C4 prova a uscire fuori ma la traversa nega il gol a Francioni su una conclusione a colpo sicuro. Nella ripresa, le due squadre giocano in perfetto equilibrio non riuscendo a trovare lo spiraglio giusto per sbloccare il match. Finisce 0-0.