Eccellenza: Palla al Lama

Altro colpo di mercato per il Lama. Dopo la decisione di Vicarelli come nuovo allenatore per la prossima stagione e gli acquisti di Bruschi e Piras, la società bianconera ha ingrossato le fila difensive con l'approdo di Camillo Palla.

Il difensore classe 2003, l'anno scorso era in forza all'Fc Castello nel campionato di Promozione. "A Camillo - si legge nella nota - un caloroso benvenuto e i migliori in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva".