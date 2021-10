Eccellenza: il programma dell'ottava giornata

Domani la capolista Orvietana aprirà il turno nell'anticipo in casa del San Sisto. Scontro terza e seconda in classifica tra il Castiglione del Lago e la Narnese

Si aprirà domani il programma dell'ottava giornata nel campionato di Eccellenza. In campo nell'anticipo la capolista Orvietana farà visita al San Sisto. Fischio d'inizio alle ore 15,15. Nelle partite della domenica, spazio allo scontro di alta classifica tra il Castiglione del Lago e la Narnese, rispettivamente terza e seconda forza del campionato. Tra le altre partite, l'Angelana del nuovo corso targato Riberti ospiterà in casa il Sansepolcro, mentre il Massa Martana sarà di scena nel campo del Gualdo Casacastalda. Tra Ellera e Nestor scontro per provare ad affacciarsi nella prima metà di classifica. Branca in casa con la Ducato Spoleto e il Bastia viaggerà direzione Pontevalleceppi.Ecco tutte le gare in programma

Sabato 9 ottobre ore 15,15:

San Sisto - Orvietana

Domenica 10 ottobre ore 15:

Angelana-V.A. Sansepolcro

Branca-Ducato Sp.

C. del Piano-Ol. Thyrus

C. del Lago-Narnese

Ellera-Nestor

Gualdo Cas.-M. Martana

Lama-F. Assisi Subasio

Pontevalleceppi-Bastia