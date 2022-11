Eccellenza: Osakwe chiama, Sorbelli risponde, è 1-1 tra Branca e Castiglione del Lago

BRANCA: Sergiacomi, Sorbelli (Di Bacco), Lilli, Bettelli, Roscini, Francioni (Giacometti P.), Mangiaratti, Benedetti, Marchi, De Iuliis, Rossi (Stirati). Allenatore: Lisarelli

CASTIGLIONE DEL LAGO: Vene?, Patrignani, Colarieti, Galeotti, Fiorucci, Vignati, Osakwe, Mennini, D’urso, Bura (Tepshi), Braccalenti. Allenatore: Riberti

ARBITRO: Mammoli di Perugia

RETI: 14’ pt Osakwe, 29’ st Sorbelli

NOTE: Espulso Mangiaratti

Un punto a testa per Branca e Castiglione del Lago al termine dell'1-1 maturato in campo. A ridosso del quarto d'ora di gioco, Osakwe su azione di corner sblocca il match in favore dei lagunari. Le occasioni continuano a susseguirsi, costruite da entrambe le formazioni. Si arriva così all'ultimo spezzone di gara, quando Mennini colpisce il palo andando vicino al raddoppio per gli ospiti, mentre Sorbelli mette in porta su assist di Mangiaratti il gol del pareggio. Proprio Mangiaratti, pochi minuti più tardi, viene espulso dal direttore di gara.