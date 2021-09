Eccellenza, Orvietana corsara in casa del Massa Martana

MASSA MARTANA: Alleori (1' st Pernini), Quaranta (48' pt Monesi), Bertoldi, De Santis, Alabastri, Mechetti, Vichi, Venturi (1' st Bietolini), Gesuele (23' pt Manni), Mignone, Ferrante Maxim (1' st Alessandro Angeli). (A disposizione: Antonelli, Monaco, Tabuani, Farinelli). Allenatore: Michele Proietti

ORVIETANA: Perquoti, Lanzi, Flavioni, Guinazzu, Greco, Fapperdue, Vicaroni (44' st Barbini), Proietti (16' st Cotigni), Sciacca, Guazzaroni (32' st Di Patrizi), Keita (13' st Biancalana). (A disposizione: Frola, Bianco, Lombardelli, Cipolla, Baci). Allenatore: Gianfranco Ciccone

ARBITRO: Vincenzo Oristano della sezione di Perugia (Assistenti: Jacopo Goretti e Salvatore Luppo di Perugia)

RETI: 35' pt Greco (O), 49' pt Flavioni (O), 25' st Mignone (M)

NOTE: espulso al 30' pt Sciacca

Nonostante l'inferiorità numerica, l'Orvietana espugna il campo del Massa Martana grazie ai gol nel primo tempo di Greco e Flavioni. Ospiti che rimangono in dieci uomini per l'espulsione di Sciacca alla mezz'ora dopo un fallo di reazione. L'Orvietana, però, non demorde e trova il vantaggio con una punizione di Greco. Sullo scadere di frazione, ecco il raddoppio degli ospiti: tiro non irresistibile sul quale Alleori interviene in maniera scomposta. Nella ripresa, il Massa Martana accorcia le distanze direttamente da calcio d'angolo con Mignone grazie anche alla complicità di Perquoti. Sul finire di mathc, il direttore di gara Oristano sventola il secondo giallo, ma non il rosso, ai danni di Biancalana.