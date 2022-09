Eccellenza: nuovo arrivo per l'attacco dell'Angelana

Nuovo rinforzo in attacco per l'Angelana. La società giallorossa ha chiuso la trattativa per portare in squadra Mario Jardel Almeida Riberio jr. dal Castiglione del Lago.

"L'Asd Angelana 1930 - si legge nella nota ufficiale - rende noto di aver perfezionato nella giornata di mercoledì 14 settembre il tesseramento dell'attaccante portoghese (con passaporto brasiliano) Mario Jardel Almeida Ribeiro jr. Classe 1996, il centravanti arriva dal Castiglione del Lago e andrà a rinforzare il reparto avanzato della compagine di Luca Pierotti già dalla gara di domenica prossima contro il Cannara. Nato e cresciuto calcisticamente in Portogallo, Jardel è sbarcato in Italia a partire dal 2018 vestendo le maglie di Arzachena, La Palma (Cagliari), Polisportiva Monti Cimini, Matese, Virtus Matino e Akragas, prima di accettare in estate la proposta del Castiglione del Lago, militando sempre a cavallo tra i campionati di Serie D ed Eccellenza. In Umbria ha esordito domenica scorsa nel finale di partita del match tra i lacustri e il Foligno. L'operazione al solito è stata portata avanti dal direttore generale Loris Gervasi e dal direttore sportivo Giancarlo Mancinelli, con il vivo compiacimento di tutta la dirigenza giallorossa, convinta di aver inserito un tassello importante all'interno della rosa a disposizione del tecnico".