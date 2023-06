Calcio, Eccellenza: la Nestor ritrova Guido Vicarelli in panchina

Neanche il tempo di annunciare la separazione consensuale con Mister Marco Di Loreto, ufficializzata nella giornata di ieri, che la Nestor ha già trovato l’accordo con il nuovo tecnico: si tratta di Guido Vicarelli, vecchia conoscenza della società marscianese. La notizia è apparsa sulla pagina Facebook del club questa mattina: "Guido Vicarelli è il nuovo allenatore della Nestor e Luca Ciurnelli indosserà ancora la fascia di capitano. Il presidente Danilo Rosati lo annuncia con evidente soddisfazione: ‘Sarà una squadra con molti ragazzi cresciuti nel nostro vivaio’. Poche e semplici parole per far capire che la prossima stagione vedrà al via una Nestor ancor più marscianesizzata".