Eccellenza: la Nestor agguanta la Narnese nella ripresa, alla fine è 1-1

NESTOR: Baldoni Tiberi, Nofri Onofri, Nofrini, Covarelli (Goretti), Ciurnelli (Szczesniak), Santantonio, Sisani D., D'Ambrosio, Fastellini, Sisani M., Giabbecucci. (A disposizione: Marianeschi, Rondolini, Vestrelli R., Vestrelli A., Crocetti, El Maoudi, Polpetta). Allenatore: Caporali



NARNESE: Cunzi, Pinsaglia, Cori (Filipponi), Silveri, Ponti, Gaggiotti, Leonardi (Raggi), Petrini, Bagnato (Colangelo), Rocchi, Zhar (Quondam). (A disposizione: Squadroni, Cissokho, Mora, Paoloni, Grifoni P.). Allenatore: Sabatini



ARBITRO: Mangani di Arezzo



RETI: 25'pt Zhar (NA), 7'st Sisani D. (NE)



NOTE: Ammoniti: Fastellini, D'Ambrosio, Ciurnelli, Rocchi, Ponti, Silveri

Nella rincorsa all'Orvietana, la Narnese impatta in casa della Nestor 1-1. Così, i padroni di casa possono essere soddisfatti di un buon punto contro una squadra di livello mentre gli ospiti vedono la capolista scappare a più cinque. A Zhar ha risposto Sisani in una gara equilibrata. Nel primo tempo, la Narnese cerca subito lo strappo con Bagnato per portarsi in vantaggio, ma il gol lo sigla Zhar a porta vuota al termine di un'azione portata avanti da Leonardi. Nella ripresa, la Nestor cerca il pareggio e lo trova con Daniele Sisani al settimo, bravo e lesto a ribattere in rete una respinta della difesa rossoblù. Poi, sono i due estremi difensori che riescono a tenere a galla i compagni, bravi ad annullare le scorribande avversarie. Termina così una gara povera di occasioni ma molto equilibrata.