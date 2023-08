Calcio, Eccellenza: Bernardini alla Nestor

Dopo alcuni giorni di prova, la Nestor ha deciso di ingaggiare il giovane centrocampista ex Primavera del Latina, Tommaso Bernardini, classe 2004 che ha convinto il Mister e la società a tenerlo in rosa per questa stagione.

Questa la nota del club (fonte Facebook Nestor Calcio 1904): “L'ultimo acquisto della Nestor si chiama Tommaso Bernardini, centrocampista classe 2004, lo scorso anno con la Primavera del Latina. La società ha deciso di tesserarlo dopo alcuni giorni di prova. Già oggi (ieri n.d.r.) a Foligno, seconda di coppa alle ore 17.30, andrà in panchina. Domenica sarà anche la volta dell'attaccante Alexander Carrer nell'ultima di coppa che gli azzurri giocheranno al comunale contro l'Angelana”.