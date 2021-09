Eccellenza, Nestor-Assisi Subasio: Terrani muove la classifica per i padroni di casa

NESTOR: Marianeschi, Nofrini, Szczesniak, Ciunrelli (25' st Luchetti), Polpetta, A.Vestrelli (38' st Goretti), R.Vestrelli, D.Sisani, Covarelli (41' st Binaglia), Fastellini, Terrani (39' st Brizi). (A disposizione: Baldoni, Tiberi, Rondolini, Nofri, Beffa, M.Sisani). Allenatore: Montecucco

ASSISI SUBASIO: Nardi, Porcu (21' pt Bancalana), Silveri (42' st Pagliuca), Rosati (27' st Lakhar), Massa (29' st Latona), Ndedi, Menegat, Rossi, Ricciolini, Fausti, Malocaj (17' st Fedeli). (A disposizione: Mchouri, Morosi, Bartocci, Bordichini). Allenatore: Scattini

ARBITRO: Mammoli di Perugia

RETI: 15' pt Terrani (N)

NOTE: Ammoniti: Menegat, Ndedi, Massa, Nofrini. Espulso al 45' st Binaglia

Con ben sei titolari fermi ai box, la Nestor centra la prima vittoria stagionale contro l'Assisi-Subasio grazie al gol del giovane Terrani. Mister Montecucco può star contento: la linea verde dell'organico a sua disposizione ha risposto presente di fronte all'emergenza, andando a fermare una squadra ben costruita come l'Assisi-Subasio. Ospiti che hanno provato fino alla fine ad aggunatare il pareggio, fermati solo da un Marianeschi in giornata di grazia. Dopo quindici minuti dall'inizio della disputa, ecco arrivare il vantaggio per i padroni di casa: Vestrelli in verticale per Terrani, diagonale preciso nonostante la pressione degli avversari e palla in fondo alla rete. Rripresa che sale di tono, con gli ospiti alla ricerca del pareggio. Però è la Nestor a mancare la chance del raddoppio, quando Nofrini calcia alto da ottima posizione. Forcin finale dell'Assisi-Subasio ma la Nestor stringe i denti e porta a casa tre punti pesanti (i primi in stagione) davanti ai propri tifosi.