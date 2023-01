Eccellenza: nell'anticipo di giornata l'Ellera supera il Cannara 2-1

ELLERA: Battistelli, Virgillito, Gaggiotti, Ubaldi, Marconi, Zanchi, Piccioli, Fondi, Luparini, Peluso, Colombi. Allenatore: Ciucarelli

CANNARA: Bazzucchi, Bocci, Belloni, Camilletti G., Di Mambro, Lucarelli M., Lucarelli C., Vitaloni, Perri, Raccichini, Frustini. Allenatore: Caporali

Reti: 2’ pt Bocci, 22’ pt Peluso, 2’ st Colombi

Arbitro: Palombi di Terni

L'Ellera vince in rimonta 2-1 sul Cannara nell'anticipo di giornata del campionato di Eccellenza. Pronti via, sono gli ospiti a trovare l'immediato vantaggio dopo appena due minuti grazie alla giocata vincente di Bocci, che supera Battistelli. La risposta dei padroni di casa arriva a venti minuti di distanza, quando Peluso supera Bazzucchi per il pareggio. Tornate in campo le squadre dopo l'intervallo, l'Ellera riesce a rimontare dopo soli due minuti di gioco il Cannara, con la rimonta firmata da Colombi. Il Cannara ci prova fino alla fine, ma i padroni di casa alzano il fortino portando a casa tre punti importanti.