Eccellenza, Morini sulla panchina del Castiglione del Lago: "Bentornato a casa mister"

Sarà Patrizio Morini a guidare il Castiglione del Lago nella prossima stagione. La società ha comunicato in via ufficiale il nome della guida tecnica che allenerà la squadra nel quarto anno consecutivo di Eccellenza. Per il mister si tratta di un ritorno nel territorio lacustre dove ha vissuto fino alla seconda elementare e dove ha studiato per laurearsi in lettere. Originario di Tuoro sul Trasimeno, professore di italiano, in possesso del patentino Uefa Pro e tecnico abilitato federale, negli ultimi anni ha sempre vissuto in Alto Adige.

Morini nelle ultime 12 stagioni ha allenato il Saint Georgen (nel 2018 si scontrò col Massa Martana nella semifinale di Coppa nazionale di Eccellenza con una vittoria che aprí agli altoatesini le porte della serie D). Sulla panchina del Saint Georgen Morini ha vinto 12 trofei in 12 anni: un campionato di Eccellenza (2010/11), ha disputato tre stagioni in serie D, vinto due coppe Italia regionali (2014/15 e 2017/18), quattro coppe Italia provinciali (2013/14, 2014/15, 2017/18, 2019/20), una Coppa Italia Nazionale (2017/18), una Coppa Alto Adige LND (2021/22) e due Euregio Cup (2015 e 2018).

Oltre alla notizia del ritorno di Morini, il CAstiglione del Lago ha ufficializzato anche cinque conferme per la prossima staigone. Si tratta di Rocco Patrignani, Matteo Lignani, Nicholas Bura, Ettore Braccalenti e Manuel Fiorucci.