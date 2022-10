Eccellenza: Morini si dimette dal Castiglione del Lago, dentro Riberti

Cambio sulla panchina del Castiglione del Lago. Fatale per mister Patrizio Morini l'ultima sconfitta casalinga contro la Narnese, con i lagunari all'ultimo posto nel campionato di Eccellenza a quota un punto dopo sette giornate. Dopo aver accettato le dimissioni di Morini, la società ha scelto Michele Riberti, ex San Sisto ma l'anno scorso alla guida dell'Angelana. Per Riberti nel prossimo turno subito lo scontro diretto con la Pontevecchio.

"L’Asd Castiglione del Lago comunica di aver accettato le dimissioni avvenute al termine della gara domenicale contro la Narnese del Mister Patrizio Morini. Al mister va il ringraziamento di tutta la società per la professionalità, la dedizione ed il lavoro improntato quotidianamente nonostante le difficoltà di risultati di questo inizio di stagione. Si comunica altresì che il nuovo allenatore sarà l’ex Angelana e San Sisto Michele Riberti, che dirigerà già l’allenamento di domani, al quale va il nostro più cordiale benvenuto ed in bocca al lupo".