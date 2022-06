Eccellenza: Monni nuovo ds del Sansepolcro

È Emanuele Monni il nuovo direttore sportivo del Sansepolcro.

Classe 1977, Monni è reduce da un’importante esperienza nelle file del Pontevalleceppi. Dopo un primo biennio nel ruolo di responsabile Juniores, ha seguito la prima squadra perugina per 12 anni, di cui 7 in Promozione e 5 in Eccellenza.

Ora per Monni la nuova esperienza cona società bianconera: “L’inserimento di un direttore sportivo - ha spiegato il direttore generale Giovanni Guerri - rappresenta il naturale passaggio nella fase riorganizzativa del club che prima ci ha portato ad individuare i due responsabili della scuola calcio Burzigotti e Pedrelli, e successivamente il responsabile tecnico del giovanile Farinelli”.

Soddisfazione da parte del presidente Giorgio Lacrimini: “Siamo felici di accogliere nella nostra famiglia un grande conoscitore di calcio dilettantistico e dei campionati umbri. Quella di Monni è una figura conosciuta e stimata tra gli addetti ai lavori, che nonostante l’età ancora giovane può già vantare un’esperienza importante nella categoria. Questo è esattamente ciò che stavamo cercando. A lui va il nostro benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro".