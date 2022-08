Eccellenza: Minuti all'Angelana

Colpo di mercato a centrocampo per l'Angelana. La società giallorossa ha portato in squadra dal Gualdo Casacastalda il giovane Mattia Minuti. "Minuti - scrive la società - è un rinforzo importante che va ad aggiungersi alla batteria dei sottoquota, fortemente voluto dal direttore generale Loris Gervasi, e si è messo già a disposizione del tecnico Pierotti, pronto per esordire nei prossimi impegni estivi".