Eccellenza: Mezzanotti tra i pro, a Sansepolcro in pole c'è Recchi

Altro cambio di panchina nel campionato di Eccellenza. Si dividono, infatti, le strade tra Mezzanotti e il Sansepolcro. L'allenatore dei bianconeri approda al Pordenone nello staff di Mimmo Di Carlo. Al posto di Mezzanotti, in pole c'è Valeriano Recchi, in ballottaggio però con Lisarelli e Pierotti.

"La società Vivi Altotevere Sansepolcro comunica la conclusione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore della prima squadra Davide Mezzanotti dopo due anni di intensa e proficua collaborazione. Per il mister si prospetta una nuova opportunità con un incarico nello staff tecnico di una realtà del calcio professionistico. Il presidente Giorgio Lacrimini, in primis, e tutto il Sansepolcro ringraziano sentitamente Mezzanotti per aver messo a disposizione del club le sue grandi capacità e la sua esperienza, ma anche una grande professionalità mostrata anche nei periodi più complessi dovuti alle restrizioni della pandemia. Il tecnico, da sempre legato alla squadra della sua città, esprime profonda gratitudine al club per la fiducia che gli è stata riconosciuta, ed augura a tutta la famiglia bianconera e ai tifosi del Borgo le migliori fortune e soddisfazioni per il futuro".