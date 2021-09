Eccellenza, Massa Martana-Sansepolcro: i padroni di casa passano di rigore

MASSA MARTANA: Pernini, Angeli Marco, Vichi, De Santis, Mechetti, Venturi, Piantoni, Gesuele, Mignone, Angeli Alessandro. (A disposizione: Alleori, Monesi, Bertoldi, Tabuani, Manni, Ferrante, Farnelli, Bietolini, Monaco). Allenatore: Proietti

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Ranieri, Carbonaro (20' st D'Urso), Pedrelli, Croce, Buzzigotti, Beers, Braccini Simone, Arcaleni, Boriosi, Braccini Davide (11' st Falconi). (A disposizione: Patata, Ligi, Bartolo, Lomarini, Mariotti, El Mohtarim, Giovagnini). Allenatore: Mezzanotti

ARBITRO: Simone Serani di L'Aquila (Assistenti: Federico Suriani ed Ettore Caravella di Perugia)

RETI: 5' st (rig.) Angeli Alessandro

NOTE: Ammoniti: De Santis, Piantoni, Braccini Simone

Un rigore di Alessandro Angeli e il Massa Martana conquista tre punti importanti in casa contro il Sansepolcro. Gli uomini di Mezzanotti ci hanno provato fino alla fine, ma si sono visti annullare due reti, una per tempo, per posizione di fuorigioco. Per le occasioni create gli ospiti avrebbero meritato il pareggio, ma così è il calcio. Il Massa può esultare per aver centrato la seconda vittoria stagionale. La cronaca inizia dal primo due due gol annullati al Sansepolcro: sedici minuti e Boriosi ribadisce in porta dopo un palo colpito da Brizzi. L'arbitro si consulta con il guardalinee e annulla. La ripresa inizia e il Massa va in vantaggio dopo cinque minuti. Alessandro Angeli viene atterrato dalla difesa ospite al termine di un'indecisione tra Carbonaro e Ranieri. Serani indica il dischetto. Dagli undici metri va lo stesso Angeli che non sbaglia. Vantaggio dei padroni di casa. Il Sansepolcro si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma le speranze vengono infrante ancora una volta da un'altra posizione di fourigioco. A tre minuti dal novantesimo, infatti, sugli sviluppi di una punizione Croce supera Pernini. Serani si consulta ancora una volta e annulla di nuovo per posizione di fuorigioco.