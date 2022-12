Eccellenza: Marconi-gol e il San Sisto torna alla vittoria

SAN SISTO: Qoku, Fiorucci, Stella, Benda, Bartoli (Sangare), Bagnolo (Ceccomori), Cerboni, Salvucci (Sirci), Mancini (Siena), Russo, Battellini (Milletti). Allenatore: Valentini

NESTOR: Pallotta, Lanzi, Mechetti, Ciurnelli (M. Sisani), Minelli (Gianangeli), Ajdini, Pieroni, D. Sisani, D’Ambrosio (Emili), Faraghini (Fastellini), Regnicoli. Allenatore: Caporali

ARBITRO: Trotta di Foligno

RETI: 20’ st Mancini

Dopo tre sconfitte consecutive, torna alla vittoria il San Sisto. Un gol di Mancini nella ripresa ha permesso alla squadra di mister Valentini di guadagnare di nuovo i tre punti a discapito della Nestor, agganciando così il terzo posto in solitaria a cinque punti di distanza dalla vetta. Per la Nestor, invece, una sconfitta di misura che fa rimanere gli ospiti nelle zone calde dei playout. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, i padroni di casa trovano il vantaggio nella ripresa grazie al guizzo di Mancini e a un tiro deviato che finisce in porta. Vantaggio che viene conservato dal San Sisto fino al termine.