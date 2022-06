Eccellenza: Marchetti resta al Castiglione del Lago

Mario Marchetti sarà ancora il presidente del Castiglione del Lago. Come annunciato in una nota diffusa sui canali ufficiali del club, il presidente ha ritirato le dimissioni dopo il Consiglio direttivo tenuto nei giorni scorsi. Il Castiglione del Lago, dunque, potrà ancora contare nel suo presidente per i progetti futuri.

“L’Asd Castiglione del Lago – si legge nella nota - è lieta di comunicare che il presidente Mario Marchetti, in seguito al direttivo tenutosi oggi, ha ritirato le sue dimissioni. Grande la soddisfazione da parte di entrambe le parti con il presidente intenzionato a portare avanti il progetto di valorizzazione dei nostri giovani e di una crescita costante dell’intero movimento compresa la prima squadra".