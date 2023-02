Eccellenza: Mancini gol e il Pontevalleceppi esulta

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Monacelli, Cerboni, Giuliacci, Casciari, Finetti (Cicioni), Bernardini, Dolcini, Buonavolontà, Macini (Dragoni), Urbanelli. Allenatore: Polverini

CANNARA: Ubirti, Felici (Vitaloni), Ravanelli, Di Mambro (Dedja), Bocci (Anselmi), Belloni, Raccichini, Camilletti, Frustini (Fausti), Ricciolini, Cardoso. Allenatore: Caporali

Arbitro: Rossi di Perugia

Reti: 28' pt Mancini

Mancini segna e il Pontevalleceppi esulta superando per 1-0 il Cannara. Vittoria importante per i padroni di casa, che allontanano la zona playout e avvicinano quella playoff distante ora tre lunghezze. Per il Cannara, invece, ancora penultimo posto in classifica con i playout a cinque punti. La prima occasione, però, la creano proprio gli ospiti con la traversa a respingere una conclusione di Belloni a portiere battuto. Allora sono i locali a trovare il vantaggio decisivo. Berardini per Mancini che supera Ubirti sbloccando il match. Nella ripresa, occasione del pareggio sprecata da Ricciolini e il Pontevalleceppi esulta al fischio finale.