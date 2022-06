Eccellenza: Locchi al Sansepolcro

Prima ufficializzazione in casa Sansepolcro. La società bianconera ha comunicato di aver trovato l'accordo per l'ingaggio di Alessandro Locchi, centrocampista classe '96 reduce da esperienze con le maglie di Perugia, Orvietana, Trestina e Group Castello. Ora per il ds Emanuele Monni i prossimi obiettivi sono un difensore e un attaccante.

"ll Vivi Altotevere Sansepolcro comunica l’ingaggio del calciatore Alessandro Locchi. Il centrocampista classe 1996, reduce da importanti esperienze con le maglie di Perugia, Orvietana, Trestina e Group Castello, ha siglato l’accordo con la società bianconera nella giornata di martedì ed è ora ufficialmente a disposizione di mister Armillei in vista della stagione 2022/23. Benvenuto a Sansepolcro Alessandro".