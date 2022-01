Eccellenza: le probabili formazioni della finale di Coppa

In attesa della ripartenza ufficiale del campionato, in programma il 23 gennaio, torna in campo oggi l'Eccellenza con la finale di Coppa tra Lama e Angelana. Fischio d'inizio alle 15 al "Bernicchi di Città di Castello, dopo qualche giorno di dubbio sulla location visto l'accavallarsi delle partite da recuperare, le due quadre si affronteranno per il primo trofeo in palio stagionale. Il Lama di mister Farsi potrebbe scendere in campo con la difesa a tre, affidando alla coppia Valori-Bartolucci l'attacco. Mister Riberti, invece, potrebbe schierare il tridente offensivo Ventanni-Bianconi-Confessore per scardinare la difesa avversaria. Ecco le probabili formazioni della finale di oggi.

LAMA: Vaccarecci; Catacchini, Cappellacci, Marinelli; Mancini, Bartoccini, Morvidoni, Benedetti, Landi; Valori, Bartolucci

ANGELANA: Cucchiararo; Pauselli, Diaz, Melillo, Bolletta; De Santis, Bengala, Bartolini; Ventanni, Bianconi, Confessore