Eccellenza, le prime settimane di lavoro del Sansepolcro: "Bilancio positivo"

Mister Armillei traccia un primo bilancio di queste settimane di lavoro del Sansepolcro. Intervistato sui canali ufficiali, l'allenatore dei bianconeri ha così riassunto il lavoro svolto in campo: "Sicuramente bilancio positivo, sotto l’aspetto del lavoro ottimo. Sono soddisfatto dello staff, composto da persone molto preparate e competenti, così come lo stesso discorso vale per il gruppo squadra". Il Sansepolcro esordirà in stagione domenica nel derby di Coppa contro il Lama: "È un derby e ci teniamo a fare bene. Domenica mi auguro di vedere un buon Sansepolcro. Adesso alle parole devono seguire i fatti".

Intervento anche del direttore sportivo Monni: "Dalle prime battute siamo contenti. C’è tanto da fare però i nuovi innesti si sono subito integrati con lo o staff che sta lavorando bene. Domenica sarà già partita vera con i cugini del Lama, test importante contro la seconda forza del campionato uscente. Quest'anno la stagione sarà la più difficile degli ultimi anni, con tutte le squadre che hanno alzato l’asticella".