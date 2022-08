Eccellenza, le parole di mister Morini al Castiglione del Lago: "Ho rifiutato offerte dalla Serie D per essere qui"

In un'intervista rilasciata sui canali ufficiali della società, mister Morini spiega la sua scelta di sedersi sulla panchina del Castiglione del Lago: "Dopo tanti anni in Trentino Alto Adige era forte il desiderio di provare un’esperienza fuori regione. Qui ho trovato un'organigramma ben strutturato, una società che ci permette di lavorare bene. La squadra è competitiva e molti giocatori sono anche di categoria superiore. Il primo approccio con i tifosi è stato positivo, mi hanno raccontato aneddoti del mio passato che neanche conoscevo, un modo di accogliermi veramente importante che avvalora ancora di più la scelta. Per venire a Castiglione del Lago ho rifiutato offerte dalla Serie D e sono contento di essere qui. Ho scritto dodici regole dove la più importante è sicuramente quella del dover sudare la maglietta sempre, sia nel bene che nel male. Questo vuol dire dare tutto nel campo di gioco".



Per Patrizio Morini si tratta di un ritorno nel territorio lacustre dove ha vissuto fino alla seconda elementare e dove ha studiato per laurearsi in lettere. Originario di Tuoro sul Trasimeno, professore di italiano, negli ultimi anni ha sempre vissuto in Alto Adige. Morini nelle ultime 12 stagioni ha allenato il Saint Georgen (nel 2018 si scontrò col Massa Martana nella semifinale di Coppa nazionale di Eccellenza con una vittoria che aprì agli altoatesini le porte della serie D). Sulla panchina del Saint Georgen Morini ha vinto 12 trofei in 12 anni: un campionato di Eccellenza (2010/11), ha disputato tre stagioni in serie D, vinto due coppe Italia regionali (2014/15 e 2017/18), quattro coppe Italia provinciali (2013/14, 2014/15, 2017/18, 2019/20), una Coppa Italia Nazionale (2017/18), una Coppa Alto Adige LND (2021/22) e due Euregio Cup (2015 e 2018).