Eccellenza, le parole di Marmorini sul Trestina: "Ho trovato una società seria e solida"

Il dopo Pierotti è stato affidato dal trestina a mister Simone Marmorini, reduce anche dall'esperienza al Foligno. Dopo i primi giorni di preparazione, intervistato sui canali societari Marmorini ha descritto così l'inizio della nuova avventura in bianconero: "Le prime impressioni hanno confermato ciò che sentivo prima di iniziare la stagione, ovvero che il Trestina è una società seria, solida e una realtà importante per la categoria. Fin dai primi colloqui il messaggio arrivato è stato quello di un continuo miglioramento, con la società capace di mettere insieme tassello dopo tassello delle novità importanti".

Marmorini, poi, passa alle considerazioni sulla squadra: "Ho avuto solo sensazioni positive dal gruppo. Già nelle prime amichevoli abbiamo messo in campo il grande lavoro fatto durante gli allenamenti. Questo è un gruppo di calciatori che cresce giorno dopo giorno, e adesso spetta solo a noi vedere dove possiamo arrivare".

Infine, qualche parola spesa anche sugli under: "Molti arrivano dal settore giovanile e questo non può essere che motivo d'orgoglio per la società. I veterani in squadra sono riusciti a trasmettere ai più giovani quei valori di appartenenza necessari per creare l'ambiente giusto".