Eccellenza: le gare nel turno infrasettimanale

Prima del girone di ritorno in scena nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza. L'Orivetana, campione d'inverno, in trasferta contro un Ellera rigenerato. Il Lama, che nell'ultimo turno ha scavalcato al secondo posto la Narnese, riceve in casa il Castel del Piano. Ecco tutte le gare del pomeriggio

Angelana - Castiglione del Lago

Branca - Olympia Thyrus

Ducato Spoleto - Bastia

Ellera - Orvietana

Gualdo Casacastalda - San Sisto

Lama - Castel del Piano

Massa Martana - Fortitudo Assisi Subasio

Nestor - Vivi Altotevere Sansepolcro

Pontevalleceppi - Narnese