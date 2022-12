Eccellenza: Lama, si cambia in panchina

Lama, si cambia. La società ha diramato la comunicazione di aver accettato le dimissioni presentate da mister Guido Vicarelli. L'allenatore lascia il Lama dopo aver conquistato 25 punti in 17 partite, con la formazione sesta in classifica a una sola lunghezza di distanza dalla zona playoff.

"Il Consiglio del Lama Calcio - si legge nella nota - riunito nella serata di ieri, preso atto delle dimissioni del mister Guido Vicarelli , ha ritenuto di accettarle poiché, allo stato, non sussistevano le condizioni per poter serenamente portare a termine l'incarico fino al termine dell'attuale stagione sportiva. Qualificando il gesto del tecnico come atto di responsabilità nei confronti della Società e della squadra, stante l'insoddisfazione generale emersa a fronte degli ultimi risultati non proprio in linea con le aspettative societarie, la Società lo ringrazia per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune a livello professionale e non".