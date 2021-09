Eccellenza, Lama - San Sisto: a Russo risponde Valori

LAMA: Migni, Catacchini, Volpi (40' st Bastianoni), Bernicchi (40' st Bartolini), Borgo, Cappellacci, Mancini, Bartoccini, Bartolucci, Valori, De Julis (26' st Benedetti). (A disposizione: Lucari, Martelli, Mambrini, Poeti, Rossi, Landi. Allenatore: Farsi

SAN SISTO: De Marco, Fiorucci, Barbarossa (17' st Cerboni), Taccucci, Stella, Benda, Del Prete, Cerbini, Menichini (17' st Hysenaj), Russo (52' st Salvucci), Trinchese (17' st Piccioli). (A disposizione: Ottolenghi, Bagianti, Velez, Marconi, Tempesta). Allenatore: Giacchetti

ARBITRO: Leonardo Cipolloni della sezione di Foligno (Assistenti Mohamed Ben Boubaker e Gianluca Innocenzi di Foligno)

RETI: 13' pt Russo (S), 30' pt (rig.) Valori (L)

Nei primi trenta minuti del match, botta e risposta tra Lama e San Sisto che chiudono la seconda giornata con un pareggio. Il San Sisto, così, muove la propria classifica su un campo difficile come quello del Lama, con i padroni di casa che hanno trovato per la seconda domenica di seguito il gol di bomber Valori ma non hanno bissato la vittoria dell'esordio. La cronaca inizia dopo tredici minuti dal fischio di Cipolloni, con Russo che va a deviare di testa una punizione dal limite calciata da Del Prete. Alla mezz'ora, la sfera carambola sul braccio di Del Prete in area. Senza alcuna esitazione Cipolloni decreta la massima punizione. Dal dischetto di rigore parte Valori che griffa il pareggio. Nella ripresa, la partita sciovla via in un sostanziale equilibrio con il brutto infortunio, però, rimediato da Trinchese. Dopo ben nove minuti di recupero, ecco arrivare il fischio finale.