Eccellenza: Valori segna dal dischetto e il Lama si aggiudica il big match contro l'Orvietana

LAMA: Vaccarecci, Bei, Borgo, Mambrini, Mancini (Volpi), Benedetti, Morvidoni, D. Rossi (N. Rossi), Bartoccini, Bartolucci (Landi), Valori. (A disposizione: Lucari, Bastianoni, Catacchini, Poeti, Marinelli, Bartolini. Allenatore: Farsi

ORVIETANA: Frola, Biancalana (Lombardelli), Fapperdue, Guinazu, Flavioni, Proietti (Di Patrizi), Greco, Guazzaroni (Cotigni), Bracaletti, Sciacca, Nicodemo (Keita; Vicaroni). (A disposizione: Rossi, Barbini, Lanzi, Cipolla). Allenatore: Ciccone

ARBITRO: Sciolti di Lecce (Assistenti: Roccaforte e Spena di Perugia)

RETI: 30’ st (rig.) Valori

NOTE: Ammoniti: Valori, Guazzaroni, Fapperdue, Guinazu. Recupero: 3' pt, 5' st

Valori di rigore, e il Lama si aggiudica di misura il big match contro l'Orvietana. Lo scontro al vertice, dunque, se lo aggiudicano i ragazzi di mister Farsi che ora accorciano proprio in vetta, con l'Orvietana distante solo cinque punti. A dodici giornate dal termine, il testa a testa continua. La partita è stata equilibrata, con le due formazioni che sentivano il peso del risultato. Le occasioni tardano ad arrivare anche nella ripresa, fino all'episodio decisivo. Contatto in area tra Guinazu e Valori e Sciolti indica il dischetto di rigore. Dagli undici metri va lo stesso Valori che non sbaglia. Termina 1-0 per il Lama.