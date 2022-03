Eccellenza: colpo della Ducato Spoleto sul campo del Lama

LAMA: Vaccarecci, Poeti, Volpi, Mancini, Borgo, Bastianoni, Bartoccini, Benedetti, Bartolucci, Valori, Bartolini. Allenatore: Farsi

DUCATO SPOLETO: Lillacci, Brevi, Cuna, Ammenti F., Cacciotti, Mereu, Sbardellati, Radici, Luparini, Di Nicola, Toppo. Allenatore: Di Tanna

ARBITRO: Pieretti

RETI: 9’pt Di Nicola, 26’pt Borgo, 43’pt Di Nicola, 21’st Di Nicola, 39’st Bartoccini

Colpo in ottica salvezza della Ducato Spoleto su un campo difficile come quello del Lama. I padroni di casa non approfittano così del pareggio maturato a Narni della capolista Orvietana, colpita da una super tripletta di Di Nicola. L'attaccante di mister Di Tanna, così, regala tre punti importanti ai suoi che salgono nel cuore della zona playout. Proprio l'attaccante ospite apre il match, raggiunto poi nella prima frazione dal pareggio siglato da Borgo. Prima dell'intervallo, ecco la doppietta di Di Nicola a dare il nuovo vantaggio. Nella ripresa, equilibrio per venti minuti poi Di Nicola chiude la tripletta dando l'allungo decisivo alla Ducato Spoleto. Bartoccini prova a riaprire il match per il Lama ma non basta. Finisce 3-2 per la Ducato.