Eccellenza, Lama-Castiglione del Lago: Silvestri al fotofinish strappa i tre punti

Padroni di casa in vantaggio ma con un tiro da fuori area in pieno recupero, il Castiglione del Lago si regala un'altra vittoria e il secondo posto in classifica

LAMA: Migni, Bastianoni, Volpi, Bernicchi (Morvidoni), Borgo, Cappellacci (Bartolini), Bartoccini, Benedetti, Bartolucci, Valori, Rossi (Mancini). (A disposizione: Lucari, Giorgi, Catacchini, Mambrini, Poeti). Allenatore: Farsi

CASTIGLIONE DEL LAGO: Rossi, Patrignani, Meoni, Palmese, Fiorucci, Lignani, Galeotti (Pelliccia), Gabrielli, Bianconi (Silvestri), Miccio (Sacco, Ceccarelli), Braccalenti. (A disposizione: Raclau Rares, Baldoni, Poli, Maggionami, Nappo). Allenatore: Vicarelli

ARBITRO: Giuseppe Ciorba di Perugia (Assistenti: Francesco Baroni e Leonardo Cenci di Foligno)

RETI: 16' pt Bartolucci (L), 22' st Braccalenti (C), 46' st Silvestri (C)

All'ultimo tuffo, Silvestri regala tre punti e il secondo posto in classifica al Castiglione del Lago. A quattro giornate dall'inizio del campionato, l'unica a tenere la scia in solitaria della capolista Orvietana è propria la formazione allenata da Vicarelli, ieri ex di turno e ora stazionato a sole due lunghezze dal primo posto. Braccalenti e Silvestri hanno ribaltato il vantaggio dei locali firmato da Bartolucci, in una gara equilibrata e piena di emozioni. Proprio i padroni di casa del Lama dopo il primo quarto d'ora si portano in vantaggio: Bartolucci di testa indirizza in porta un cross di Benedetti. Il Lama avrebbe l'opportunità del raddoppio, ma il direttore di gara Ciorba annulla. Nella ripresa, ecco la risposta del Castiglione. Braccalenti con una girata supera un incolpevole Migni. Poi, ultimi concitati minuti di match. Inizia il recupero. Silvestri da fuori area scocca un rasoterra ancora una volta imprendibile per Migni. Raddoppio e fischio finale. Castiglione del Lago secondo da solo in classifica.