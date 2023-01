Eccellenza: la prima giornata del nuovo anno

Dopo la pausa natalizia, e la vittoria del Branca nella finale di Coppa contro la Narnese, riprende oggi pomeriggio il cammino delle squadre umbre nel campionato di Eccellenza. Il Sanseplcro capolista ospita l'Atletico Bmg, mentre per l'Ellera in casa c'è il Ventinella. Il Foligno cerca punti nello scontro diretto contro il Castiglione del Lago. Si riposa il Cannara. Ecco tutte le partite in programma.

ECCELLENZA:

Angelana - Lama

Branca - Pontevecchio

C4 - Olympia Thyrus

Ellera - Ventinella

Foligno - Castiglione del Lago

Nestor - Narnese

Pontevalleceppi - San Sisto

Vivi Altotevere Sansepolcro - Atletico Bmg

Turno di riposo: Cannara