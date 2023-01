Eccellenza: la Nestor supera 2-0 il Ventinella

NESTOR: Pallotta, Lanzi, Mechetti, Ceccarelli, Ajdini, Sisani D., D'Ambrosio (Bertolini), Vestrelli, Faraghini (Sisani M.), Fastellini (Del Sante), El Madouni (Pieroni). Allenatore: Di Loreto

VENTINELLA: Zucconi, Morucci, Bigarini, Marini, Pici (Camilli), Sheji (Bietta), Marchesini, Boldrini, Nucci (Ricciarelli), Montacci (Cardinali), Catani. Allenatore: Bisello Ragno

ARBITRO: Panici di Aprilia

RETI: 15' pt El Madouni, 16' st Fastellini

Buona la prima per Di Loreto sulla panchina della Nestor. La sua squadra supera per 2-0 il Ventinella e torna a muovere la classifica nelle zone calde dei playout. Dopo quindici minuti dal fischio d'inizio, El Madouni sblocca il match. Il raddoppio per la Nestor arriva nella ripresa, ancora con El Madouni stavolta con l’assist per Fastellini che segna. Nel finale, il Ventinella ci prova ma Pallotta respinge una pericolosa conclusione di Morucci.