Eccellenza: la Nestor presenta lo staff tecnico

La Nestor ha presentato lo staff tecnico che accompagnerà mister Riccardo Caporali nella prossima stagione del campionato di Eccellenza. La novità è rappresentata da Fabio Falaschi, che si occuperà della preparazione atletica.

Confermati, invece, Gianluca Cherubini nel ruolo di preparatore dei portieri, Ivan Casagrande in qualità di collaboratore tecnico e Simone Cairoli come allenatore in seconda. La Nestor ha chiuso quest'anno il campionato al settimo posto con 48 punti guadagnati sul campo.

Nel frattempo, oltre lo staff tecnico la Nestor si è mossa anche sul mercato. Sono giunti alla corte di mister Caporali il terzino destro, classe 2003, Matteo Farinelli, e il centrocampista 2001 Gabriele Emili.